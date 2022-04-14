Synapse (SYN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Synapse (SYN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Synapse (SYN) Information Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Officiel hjemmeside: https://synapseprotocol.com Hvidbog: https://docs.synapseprotocol.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Køb SYN nu!

Synapse (SYN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synapse (SYN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.42M $ 24.42M $ 24.42M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 182.09M $ 182.09M $ 182.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.52M $ 33.52M $ 33.52M Alle tiders Høj: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 Alle tiders Lav: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Nuværende pris: $ 0.13409 $ 0.13409 $ 0.13409 Få mere at vide om Synapse (SYN) pris

Synapse (SYN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synapse (SYN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYN's tokenomics, kan du udforske SYN tokens live-pris!

