SwftCoin (SWFTC) Information $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. Officiel hjemmeside: http://www.swft.pro/ Hvidbog: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Køb SWFTC nu!

SwftCoin (SWFTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SwftCoin (SWFTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 104.85M $ 104.85M $ 104.85M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0484 $ 0.0484 $ 0.0484 Alle tiders Lav: $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 Nuværende pris: $ 0.010485 $ 0.010485 $ 0.010485 Få mere at vide om SwftCoin (SWFTC) pris

SwftCoin (SWFTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SwftCoin (SWFTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWFTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWFTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWFTC's tokenomics, kan du udforske SWFTC tokens live-pris!

