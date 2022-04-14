Swell Network (SWELL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swell Network (SWELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swell Network (SWELL) Information Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Officiel hjemmeside: https://www.swellnetwork.io/ Hvidbog: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Køb SWELL nu!

Swell Network (SWELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swell Network (SWELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.38M $ 26.38M $ 26.38M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.81M $ 100.81M $ 100.81M Alle tiders Høj: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Alle tiders Lav: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Nuværende pris: $ 0.010081 $ 0.010081 $ 0.010081 Få mere at vide om Swell Network (SWELL) pris

Swell Network (SWELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swell Network (SWELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWELL's tokenomics, kan du udforske SWELL tokens live-pris!

Swell Network (SWELL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SWELL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SWELL prishistorikken nu!

SWELL Prisprediktion Vil du vide, hvor SWELL måske er på vej hen? Vores SWELL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWELL Tokens prisprediktion nu!

