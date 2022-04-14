SwissCheese (SWCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i SwissCheese (SWCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SwissCheese (SWCH) Information Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. Officiel hjemmeside: https://swisscheese.finance Hvidbog: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1 Køb SWCH nu!

SwissCheese (SWCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SwissCheese (SWCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 43.75M $ 43.75M $ 43.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.01M $ 22.01M $ 22.01M Alle tiders Høj: $ 1.0301 $ 1.0301 $ 1.0301 Alle tiders Lav: $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 Nuværende pris: $ 0.1834 $ 0.1834 $ 0.1834 Få mere at vide om SwissCheese (SWCH) pris

SwissCheese (SWCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SwissCheese (SWCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWCH's tokenomics, kan du udforske SWCH tokens live-pris!

SwissCheese (SWCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SWCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SWCH prishistorikken nu!

SWCH Prisprediktion Vil du vide, hvor SWCH måske er på vej hen? Vores SWCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWCH Tokens prisprediktion nu!

