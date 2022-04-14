Stake Vault Network (SVN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stake Vault Network (SVN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stake Vault Network (SVN) Information Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://stakevaultnet.com/ Hvidbog: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc Køb SVN nu!

Stake Vault Network (SVN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stake Vault Network (SVN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Alle tiders Høj: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 Alle tiders Lav: $ 0.001189354572874416 $ 0.001189354572874416 $ 0.001189354572874416 Nuværende pris: $ 0.001553 $ 0.001553 $ 0.001553 Få mere at vide om Stake Vault Network (SVN) pris

Stake Vault Network (SVN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stake Vault Network (SVN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SVN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SVN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SVN's tokenomics, kan du udforske SVN tokens live-pris!

