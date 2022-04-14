Slash Vision Labs (SVL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Slash Vision Labs (SVL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Slash Vision Labs (SVL) Information Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. Officiel hjemmeside: https://slash.vision/ Hvidbog: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 Køb SVL nu!

Slash Vision Labs (SVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Slash Vision Labs (SVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 188.23M $ 188.23M $ 188.23M Alle tiders Høj: $ 0.019285 $ 0.019285 $ 0.019285 Alle tiders Lav: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 Nuværende pris: $ 0.018823 $ 0.018823 $ 0.018823 Få mere at vide om Slash Vision Labs (SVL) pris

Slash Vision Labs (SVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Slash Vision Labs (SVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SVL's tokenomics, kan du udforske SVL tokens live-pris!

Slash Vision Labs (SVL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SVL prishistorikken nu!

SVL Prisprediktion Vil du vide, hvor SVL måske er på vej hen? Vores SVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SVL Tokens prisprediktion nu!

