SUIP (SUIP) Information SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.suipad.xyz/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/194ee_UpEJuW8hF5K9G0Hlc64giWnAp3A/view?usp=share_link Block Explorer: https://explorer.sui.io/object/0x1d2570d17e0488c90ab58bc6c38e287f9acc072ecdf2a729eaa86957d515ad40 Køb SUIP nu!

SUIP (SUIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUIP (SUIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Alle tiders Høj: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Alle tiders Lav: $ 0.014101118042542236 $ 0.014101118042542236 $ 0.014101118042542236 Nuværende pris: $ 0.0176 $ 0.0176 $ 0.0176 Få mere at vide om SUIP (SUIP) pris

SUIP (SUIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUIP (SUIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUIP's tokenomics, kan du udforske SUIP tokens live-pris!

SUIP (SUIP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUIP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SUIP prishistorikken nu!

SUIP Prisprediktion Vil du vide, hvor SUIP måske er på vej hen? Vores SUIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUIP Tokens prisprediktion nu!

