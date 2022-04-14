Stacks (STX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stacks (STX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stacks (STX) Information Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain. Officiel hjemmeside: https://stacks.co Hvidbog: https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf Block Explorer: https://explorer.stacks.co Køb STX nu!

Stacks (STX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stacks (STX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B Samlet udbud $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Cirkulerende forsyning $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Alle tiders Høj: $ 3.8414 $ 3.8414 $ 3.8414 Alle tiders Lav: $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 Nuværende pris: $ 0.716 $ 0.716 $ 0.716 Få mere at vide om Stacks (STX) pris

Stacks (STX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stacks (STX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STX's tokenomics, kan du udforske STX tokens live-pris!

Stacks (STX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STX prishistorikken nu!

STX Prisprediktion Vil du vide, hvor STX måske er på vej hen? Vores STX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STX Tokens prisprediktion nu!

