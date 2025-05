STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

NavnSTX

RangNo.64

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0003%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.56%

Cirkulationsforsyning1,527,784,641.35378

Max Udbud1,818,000,000

Samlet Udbud1,527,785,641.35378

Cirkulationshastighed0.8403%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.840638956084225,2024-04-01

Laveste pris0.0450080485668,2020-03-13

Offentlig blockchainSTACKS

IndledningStacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.