STRK (STRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i STRK (STRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

STRK (STRK) Information Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. Officiel hjemmeside: https://starknet.io/ Hvidbog: https://starknet.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 Køb STRK nu!

STRK (STRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STRK (STRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 498.64M $ 498.64M $ 498.64M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Alle tiders Høj: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 Alle tiders Lav: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Nuværende pris: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Få mere at vide om STRK (STRK) pris

STRK (STRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STRK (STRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STRK's tokenomics, kan du udforske STRK tokens live-pris!

Sådan køber du STRK Er du interesseret i at tilføje STRK (STRK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STRK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STRK på MEXC nu!

STRK (STRK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STRK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STRK prishistorikken nu!

STRK Prisprediktion Vil du vide, hvor STRK måske er på vej hen? Vores STRK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STRK Tokens prisprediktion nu!

