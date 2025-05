STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

NavnSTRK

RangNo.117

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.06%

Cirkulationsforsyning3,107,889,969.936132

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3107%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.6618567668936515,2024-02-20

Laveste pris0.11030946342623868,2025-04-07

Offentlig blockchainSTARK

Sektor

Social Media

