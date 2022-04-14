Streamflow (STREAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Streamflow (STREAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Streamflow (STREAM) Information Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Officiel hjemmeside: https://streamflow.finance/ Hvidbog: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Køb STREAM nu!

Streamflow (STREAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Streamflow (STREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 134.83M $ 134.83M $ 134.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.42M $ 46.42M $ 46.42M Alle tiders Høj: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 Alle tiders Lav: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Nuværende pris: $ 0.04642 $ 0.04642 $ 0.04642 Få mere at vide om Streamflow (STREAM) pris

Streamflow (STREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Streamflow (STREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STREAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STREAM's tokenomics, kan du udforske STREAM tokens live-pris!

Sådan køber du STREAM Er du interesseret i at tilføje Streamflow (STREAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STREAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STREAM på MEXC nu!

Streamflow (STREAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STREAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STREAM prishistorikken nu!

STREAM Prisprediktion Vil du vide, hvor STREAM måske er på vej hen? Vores STREAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STREAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!