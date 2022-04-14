StratifyX (STFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i StratifyX (STFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StratifyX (STFX) Information StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies. Officiel hjemmeside: https://www.stratifyx.org Hvidbog: https://stratifyx.gitbook.io/stratifyx Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x751e35badde1a86e7cac2b3524753952df86fb10 Køb STFX nu!

StratifyX (STFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StratifyX (STFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00061 $ 0.00061 $ 0.00061 Få mere at vide om StratifyX (STFX) pris

StratifyX (STFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StratifyX (STFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STFX's tokenomics, kan du udforske STFX tokens live-pris!

StratifyX (STFX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STFX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STFX prishistorikken nu!

STFX Prisprediktion Vil du vide, hvor STFX måske er på vej hen? Vores STFX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STFX Tokens prisprediktion nu!

