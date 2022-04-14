STAT (STAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i STAT (STAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STAT (STAT) Information STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Officiel hjemmeside: https://statproject.io/en/ Hvidbog: https://whitepaper-en.statproject.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Køb STAT nu!

STAT (STAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STAT (STAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Alle tiders Lav: $ 0.05615741505412645 $ 0.05615741505412645 $ 0.05615741505412645 Nuværende pris: $ 0.06896 $ 0.06896 $ 0.06896 Få mere at vide om STAT (STAT) pris

STAT (STAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STAT (STAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAT's tokenomics, kan du udforske STAT tokens live-pris!

STAT (STAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STAT prishistorikken nu!

STAT Prisprediktion Vil du vide, hvor STAT måske er på vej hen? Vores STAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STAT Tokens prisprediktion nu!

