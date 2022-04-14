SSV Token (SSV) Tokenomics Få vigtig indsigt i SSV Token (SSV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SSV Token (SSV) Information SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Officiel hjemmeside: https://ssv.network/ Hvidbog: https://docs.ssv.network/ Block Explorer: https://explorer.ssv.network/ Køb SSV nu!

SSV Token (SSV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SSV Token (SSV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 122.50M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 13.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 66.017 Alle tiders Lav: $ 3.676640212283031 Nuværende pris: $ 9.112

SSV Token (SSV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SSV Token (SSV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SSV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SSV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SSV's tokenomics, kan du udforske SSV tokens live-pris!

SSV Token (SSV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SSV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SSV Prisprediktion Vil du vide, hvor SSV måske er på vej hen? Vores SSV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

