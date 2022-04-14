SRLTY (SRLTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i SRLTY (SRLTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SRLTY (SRLTY) Information SaitaRealty is a satellite token in the Saitama ecosystem bringing a Web 3.0 approach to real world real estate. SaitaRealty will enable token buyers to be shareholders in a realty ecosystem through tokenomics that fund infrastructure and return profit from the developments. Officiel hjemmeside: https://saitarealty.com/ Hvidbog: https://saitarealty.com/pdf/SaitaRealty-whitepaper.pdf Køb SRLTY nu!

SRLTY (SRLTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SRLTY (SRLTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om SRLTY (SRLTY) pris

SRLTY (SRLTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SRLTY (SRLTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SRLTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SRLTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SRLTY's tokenomics, kan du udforske SRLTY tokens live-pris!

Sådan køber du SRLTY Er du interesseret i at tilføje SRLTY (SRLTY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SRLTY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SRLTY på MEXC nu!

SRLTY (SRLTY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SRLTY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SRLTY prishistorikken nu!

SRLTY Prisprediktion Vil du vide, hvor SRLTY måske er på vej hen? Vores SRLTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SRLTY Tokens prisprediktion nu!

