Sardis Network (SRDS) Information Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Officiel hjemmeside: https://mysardis.com/ Hvidbog: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Block Explorer: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Køb SRDS nu!

Sardis Network (SRDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sardis Network (SRDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.03773 $ 0.03773 $ 0.03773 Få mere at vide om Sardis Network (SRDS) pris

Sardis Network (SRDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sardis Network (SRDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SRDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SRDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SRDS's tokenomics, kan du udforske SRDS tokens live-pris!

Sådan køber du SRDS Er du interesseret i at tilføje Sardis Network (SRDS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SRDS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SRDS på MEXC nu!

Sardis Network (SRDS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SRDS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SRDS prishistorikken nu!

SRDS Prisprediktion Vil du vide, hvor SRDS måske er på vej hen? Vores SRDS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SRDS Tokens prisprediktion nu!

