Upland (SPARKLET) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Upland (SPARKLET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Upland (SPARKLET) Information

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Officiel hjemmeside:
https://upland.me
Hvidbog:
https://guides.upland.me/sparklet
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Upland (SPARKLET) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Upland (SPARKLET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 213.09M
$ 213.09M$ 213.09M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 22.56M
$ 22.56M$ 22.56M
Alle tiders Høj:
$ 0.1798
$ 0.1798$ 0.1798
Alle tiders Lav:
$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886
Nuværende pris:
$ 0.02256
$ 0.02256$ 0.02256

Upland (SPARKLET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Upland (SPARKLET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SPARKLET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SPARKLET tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SPARKLET's tokenomics, kan du udforske SPARKLET tokens live-pris!

Sådan køber du SPARKLET

Er du interesseret i at tilføje Upland (SPARKLET) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SPARKLET, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Upland (SPARKLET) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SPARKLET hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SPARKLET Prisprediktion

Vil du vide, hvor SPARKLET måske er på vej hen? Vores SPARKLET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

