Sperax (SPA) Information Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Officiel hjemmeside: https://sperax.io/ Hvidbog: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 Køb SPA nu!

Sperax (SPA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sperax (SPA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.10M $ 23.10M $ 23.10M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.39M $ 56.39M $ 56.39M Alle tiders Høj: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 Alle tiders Lav: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Nuværende pris: $ 0.011277 $ 0.011277 $ 0.011277 Få mere at vide om Sperax (SPA) pris

Sperax (SPA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sperax (SPA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPA's tokenomics, kan du udforske SPA tokens live-pris!

Sperax (SPA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SPA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SPA prishistorikken nu!

SPA Prisprediktion Vil du vide, hvor SPA måske er på vej hen? Vores SPA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPA Tokens prisprediktion nu!

