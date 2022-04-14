Spain National Fan (SNFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spain National Fan (SNFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spain National Fan (SNFT) Information The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Officiel hjemmeside: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Køb SNFT nu!

Spain National Fan (SNFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spain National Fan (SNFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 708.18K $ 708.18K $ 708.18K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Alle tiders Høj: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Alle tiders Lav: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Nuværende pris: $ 0.03092 $ 0.03092 $ 0.03092 Få mere at vide om Spain National Fan (SNFT) pris

Spain National Fan (SNFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spain National Fan (SNFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNFT's tokenomics, kan du udforske SNFT tokens live-pris!

Sådan køber du SNFT Er du interesseret i at tilføje Spain National Fan (SNFT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SNFT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SNFT på MEXC nu!

Spain National Fan (SNFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNFT prishistorikken nu!

SNFT Prisprediktion Vil du vide, hvor SNFT måske er på vej hen? Vores SNFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNFT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!