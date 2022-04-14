Smell Token (SML) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smell Token (SML), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smell Token (SML) Information Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Officiel hjemmeside: https://www.smelltoken.com/ Hvidbog: https://www.smelltoken.com/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Køb SML nu!

Smell Token (SML) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smell Token (SML), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Alle tiders Høj: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Alle tiders Lav: $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 Nuværende pris: $ 0.0002199 $ 0.0002199 $ 0.0002199 Få mere at vide om Smell Token (SML) pris

Smell Token (SML) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smell Token (SML) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SML tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SML tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SML's tokenomics, kan du udforske SML tokens live-pris!

Sådan køber du SML Er du interesseret i at tilføje Smell Token (SML) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SML, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SML på MEXC nu!

Smell Token (SML) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SML hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SML prishistorikken nu!

SML Prisprediktion Vil du vide, hvor SML måske er på vej hen? Vores SML prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SML Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!