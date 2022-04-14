Smart Blockchain (SMART) Tokenomics Få vigtig indsigt i Smart Blockchain (SMART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Smart Blockchain (SMART) Information Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Officiel hjemmeside: https://smartblockchain.com/en/ Hvidbog: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Block Explorer: https://smartexplorer.com/ Køb SMART nu!

Smart Blockchain (SMART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smart Blockchain (SMART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.55B $ 76.55B $ 76.55B Alle tiders Høj: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 Alle tiders Lav: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Nuværende pris: $ 0.008506 $ 0.008506 $ 0.008506 Få mere at vide om Smart Blockchain (SMART) pris

Smart Blockchain (SMART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Smart Blockchain (SMART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMART's tokenomics, kan du udforske SMART tokens live-pris!

Smart Blockchain (SMART) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SMART hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SMART prishistorikken nu!

SMART Prisprediktion Vil du vide, hvor SMART måske er på vej hen? Vores SMART prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SMART Tokens prisprediktion nu!

