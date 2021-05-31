SOLANIUM (SLIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOLANIUM (SLIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOLANIUM (SLIM) Information Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Officiel hjemmeside: https://www.solanium.io/ Hvidbog: https://docs.solanium.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Køb SLIM nu!

SOLANIUM (SLIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOLANIUM (SLIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Alle tiders Lav: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Nuværende pris: $ 0.04298 $ 0.04298 $ 0.04298 Få mere at vide om SOLANIUM (SLIM) pris

SOLANIUM (SLIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOLANIUM (SLIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLIM's tokenomics, kan du udforske SLIM tokens live-pris!

Sådan køber du SLIM Er du interesseret i at tilføje SOLANIUM (SLIM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SLIM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SLIM på MEXC nu!

SOLANIUM (SLIM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SLIM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SLIM prishistorikken nu!

SLIM Prisprediktion Vil du vide, hvor SLIM måske er på vej hen? Vores SLIM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLIM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!