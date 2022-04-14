SLG (SLG) Tokenomics Få vigtig indsigt i SLG (SLG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SLG (SLG) Information SLG.GAMES is a next-generation blockchain game infrastructure provider. It consists of an industry-grade SDK that simplifies blockchain integration, a publisher management dashboard, multiple blockchain-native modules, as well as security safeguards. SLG.GAMES aims to lower the technical threshold for developers, assist Web2 / traditional game studios in entering the space, and thereby enhance playability for gamers. The $SLG token serves as the governance token for SLG.GAMES. Officiel hjemmeside: https://slg.games/#/home Køb SLG nu!

SLG (SLG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SLG (SLG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om SLG (SLG) pris

SLG (SLG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SLG (SLG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLG's tokenomics, kan du udforske SLG tokens live-pris!

SLG (SLG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SLG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SLG prishistorikken nu!

SLG Prisprediktion Vil du vide, hvor SLG måske er på vej hen? Vores SLG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLG Tokens prisprediktion nu!

