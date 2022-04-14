SinVerse (SIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i SinVerse (SIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SinVerse (SIN) Information The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Officiel hjemmeside: https://sinverse.com/ Hvidbog: https://sinverse.com/documents Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Køb SIN nu!

SinVerse (SIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SinVerse (SIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 825.94M $ 825.94M $ 825.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Alle tiders Lav: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Nuværende pris: $ 0.001212 $ 0.001212 $ 0.001212 Få mere at vide om SinVerse (SIN) pris

SinVerse (SIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SinVerse (SIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIN's tokenomics, kan du udforske SIN tokens live-pris!

SinVerse (SIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SIN prishistorikken nu!

SIN Prisprediktion Vil du vide, hvor SIN måske er på vej hen? Vores SIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIN Tokens prisprediktion nu!

