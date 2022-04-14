Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sidus Heroes (SIDUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero's progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players' own destinies and fortunes to another level! Officiel hjemmeside: https://sidusheroes.com/ Hvidbog: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sidus Heroes (SIDUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M Samlet udbud $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Cirkulerende forsyning $ 14.52B $ 14.52B $ 14.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M Alle tiders Høj: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Alle tiders Lav: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 Nuværende pris: $ 0.000686 $ 0.000686 $ 0.000686 Få mere at vide om Sidus Heroes (SIDUS) pris

Sidus Heroes (SIDUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sidus Heroes (SIDUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIDUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIDUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIDUS's tokenomics, kan du udforske SIDUS tokens live-pris!

Sådan køber du SIDUS Er du interesseret i at tilføje Sidus Heroes (SIDUS) til din portefølje?

Sidus Heroes (SIDUS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SIDUS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SIDUS prishistorikken nu!

SIDUS Prisprediktion Vil du vide, hvor SIDUS måske er på vej hen? Vores SIDUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIDUS Tokens prisprediktion nu!

