SHIFU (SHIFU) Tokenomics

SHIFU (SHIFU) Information The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. Officiel hjemmeside: https://shifutoken.com Hvidbog: https://docs.shifutoken.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Køb SHIFU nu!

SHIFU (SHIFU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHIFU (SHIFU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Alle tiders Høj: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 Alle tiders Lav: $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 Nuværende pris: $ 0.00001163 $ 0.00001163 $ 0.00001163 Få mere at vide om SHIFU (SHIFU) pris

SHIFU (SHIFU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHIFU (SHIFU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIFU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIFU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIFU's tokenomics, kan du udforske SHIFU tokens live-pris!

Sådan køber du SHIFU Er du interesseret i at tilføje SHIFU (SHIFU) til din portefølje?

SHIFU (SHIFU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHIFU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHIFU prishistorikken nu!

SHIFU Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIFU måske er på vej hen? Vores SHIFU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIFU Tokens prisprediktion nu!

