Shido (SHIDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shido (SHIDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shido (SHIDO) Information Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Officiel hjemmeside: https://shido.io Hvidbog: https://docs.shido.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Køb SHIDO nu!

Shido (SHIDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shido (SHIDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Cirkulerende forsyning $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Alle tiders Høj: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Alle tiders Lav: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Nuværende pris: $ 0.0001808 $ 0.0001808 $ 0.0001808 Få mere at vide om Shido (SHIDO) pris

Shido (SHIDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shido (SHIDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIDO's tokenomics, kan du udforske SHIDO tokens live-pris!

Sådan køber du SHIDO Er du interesseret i at tilføje Shido (SHIDO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHIDO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SHIDO på MEXC nu!

Shido (SHIDO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHIDO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHIDO prishistorikken nu!

SHIDO Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIDO måske er på vej hen? Vores SHIDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIDO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!