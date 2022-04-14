Shido (SHIDO) Tokenomics

Shido (SHIDO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Shido (SHIDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Shido (SHIDO) Information

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Officiel hjemmeside:
https://shido.io
Hvidbog:
https://docs.shido.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b

Shido (SHIDO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shido (SHIDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
Samlet udbud
$ 18.00B
$ 18.00B$ 18.00B
Cirkulerende forsyning
$ 17.82B
$ 17.82B$ 17.82B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M
Alle tiders Høj:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
Alle tiders Lav:
$ 0.000009009665921584
$ 0.000009009665921584$ 0.000009009665921584
Nuværende pris:
$ 0.0001808
$ 0.0001808$ 0.0001808

Shido (SHIDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Shido (SHIDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHIDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHIDO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHIDO's tokenomics, kan du udforske SHIDO tokens live-pris!

Sådan køber du SHIDO

Er du interesseret i at tilføje Shido (SHIDO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHIDO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Shido (SHIDO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SHIDO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SHIDO Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHIDO måske er på vej hen? Vores SHIDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.