BitShiba (SHIBA) Information BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba's future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project's main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. Officiel hjemmeside: https://bitshiba.io/ Hvidbog: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7

BitShiba (SHIBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitShiba (SHIBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 629.00K $ 629.00K $ 629.00K Alle tiders Høj: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 Alle tiders Lav: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 Nuværende pris: $ 0.000000000629 $ 0.000000000629 $ 0.000000000629

BitShiba (SHIBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitShiba (SHIBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

BitShiba (SHIBA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHIBA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHIBA prishistorikken nu!

SHIBA Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIBA måske er på vej hen? Vores SHIBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIBA Tokens prisprediktion nu!

