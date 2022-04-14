Shadow (SHADOW) Tokenomics

Shadow (SHADOW) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Shadow (SHADOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Shadow (SHADOW) Information

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Officiel hjemmeside:
https://www.shadow.so/
Hvidbog:
https://docs.shadow.so/
Block Explorer:
https://sonicscan.org/token/0x3333b97138D4b086720b5aE8A7844b1345a33333

Shadow (SHADOW) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shadow (SHADOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 250
$ 250$ 250
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 11.51
$ 11.51$ 11.51

Shadow (SHADOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Shadow (SHADOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHADOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHADOW tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHADOW's tokenomics, kan du udforske SHADOW tokens live-pris!

Sådan køber du SHADOW

Er du interesseret i at tilføje Shadow (SHADOW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHADOW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Shadow (SHADOW) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SHADOW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SHADOW Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHADOW måske er på vej hen? Vores SHADOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.