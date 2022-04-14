AI Avatar (SGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AI Avatar (SGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AI Avatar (SGT) Information Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Officiel hjemmeside: https://suzuverse.com/story/# Hvidbog: https://suzuverse.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Køb SGT nu!

AI Avatar (SGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Avatar (SGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 961.06K $ 961.06K $ 961.06K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.90M $ 23.90M $ 23.90M Alle tiders Høj: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Alle tiders Lav: $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 Nuværende pris: $ 0.0956 $ 0.0956 $ 0.0956 Få mere at vide om AI Avatar (SGT) pris

AI Avatar (SGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AI Avatar (SGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SGT's tokenomics, kan du udforske SGT tokens live-pris!

AI Avatar (SGT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SGT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SGT prishistorikken nu!

SGT Prisprediktion Vil du vide, hvor SGT måske er på vej hen? Vores SGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SGT Tokens prisprediktion nu!

