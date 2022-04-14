OpenServ (SERV) Tokenomics Få vigtig indsigt i OpenServ (SERV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OpenServ (SERV) Information Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Officiel hjemmeside: https://openserv.ai Hvidbog: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Køb SERV nu!

OpenServ (SERV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenServ (SERV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.97M $ 43.97M $ 43.97M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.40M $ 65.40M $ 65.40M Alle tiders Høj: $ 0.081 $ 0.081 $ 0.081 Alle tiders Lav: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Nuværende pris: $ 0.0654 $ 0.0654 $ 0.0654 Få mere at vide om OpenServ (SERV) pris

OpenServ (SERV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OpenServ (SERV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SERV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SERV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SERV's tokenomics, kan du udforske SERV tokens live-pris!

Sådan køber du SERV Er du interesseret i at tilføje OpenServ (SERV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SERV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SERV på MEXC nu!

OpenServ (SERV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SERV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SERV prishistorikken nu!

SERV Prisprediktion Vil du vide, hvor SERV måske er på vej hen? Vores SERV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SERV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!