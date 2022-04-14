Sentio Protocol (SEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sentio Protocol (SEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sentio Protocol (SEN) Information Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Officiel hjemmeside: https://sentio.ai/ Hvidbog: https://docs.sentio.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Sentio Protocol (SEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sentio Protocol (SEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.77M Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 98.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.83M Alle tiders Høj: $ 0.8 Alle tiders Lav: $ 0.000201297989722525 Nuværende pris: $ 0.02827

Sentio Protocol (SEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sentio Protocol (SEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEN's tokenomics, kan du udforske SEN tokens live-pris!

