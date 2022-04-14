Sentio Protocol (SEN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Sentio Protocol (SEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Sentio Protocol (SEN) Information

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Officiel hjemmeside:
https://sentio.ai/
Hvidbog:
https://docs.sentio.ai/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88

Sentio Protocol (SEN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sentio Protocol (SEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 98.00M
$ 98.00M$ 98.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
Alle tiders Høj:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Alle tiders Lav:
$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525
Nuværende pris:
$ 0.02827
$ 0.02827$ 0.02827

Sentio Protocol (SEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Sentio Protocol (SEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SEN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SEN's tokenomics, kan du udforske SEN tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

