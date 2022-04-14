Shieldeum (SDM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shieldeum (SDM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shieldeum (SDM) Information Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Officiel hjemmeside: https://shieldeum.net/ Hvidbog: https://docs.shieldeum.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Køb SDM nu!

Shieldeum (SDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shieldeum (SDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 285.10M $ 285.10M $ 285.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Alle tiders Høj: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 Alle tiders Lav: $ 0.004365863292930716 $ 0.004365863292930716 $ 0.004365863292930716 Nuværende pris: $ 0.004405 $ 0.004405 $ 0.004405 Få mere at vide om Shieldeum (SDM) pris

Shieldeum (SDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shieldeum (SDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SDM's tokenomics, kan du udforske SDM tokens live-pris!

Shieldeum (SDM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SDM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SDM prishistorikken nu!

SDM Prisprediktion Vil du vide, hvor SDM måske er på vej hen? Vores SDM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SDM Tokens prisprediktion nu!

