Siacoin (SC) Information Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Officiel hjemmeside: https://sia.tech/ Hvidbog: https://sia.tech/sia.pdf Block Explorer: https://siascan.com Køb SC nu!

Siacoin (SC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Siacoin (SC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 173.79M $ 173.79M $ 173.79M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 56.03B $ 56.03B $ 56.03B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.063778 $ 0.063778 $ 0.063778 Alle tiders Lav: $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 Nuværende pris: $ 0.003102 $ 0.003102 $ 0.003102 Få mere at vide om Siacoin (SC) pris

Siacoin (SC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Siacoin (SC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SC's tokenomics, kan du udforske SC tokens live-pris!

Siacoin (SC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SC prishistorikken nu!

SC Prisprediktion Vil du vide, hvor SC måske er på vej hen? Vores SC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SC Tokens prisprediktion nu!

