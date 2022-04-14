SaucerSwap (SAUCE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SaucerSwap (SAUCE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SaucerSwap (SAUCE) Information SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Officiel hjemmeside: https://www.saucerswap.finance/ Hvidbog: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Køb SAUCE nu!

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SaucerSwap (SAUCE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.05M $ 44.05M $ 44.05M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 845.68M $ 845.68M $ 845.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.09M $ 52.09M $ 52.09M Alle tiders Høj: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Alle tiders Lav: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Nuværende pris: $ 0.05209 $ 0.05209 $ 0.05209 Få mere at vide om SaucerSwap (SAUCE) pris

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SaucerSwap (SAUCE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAUCE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAUCE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAUCE's tokenomics, kan du udforske SAUCE tokens live-pris!

Sådan køber du SAUCE Er du interesseret i at tilføje SaucerSwap (SAUCE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SAUCE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SAUCE på MEXC nu!

SaucerSwap (SAUCE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAUCE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAUCE prishistorikken nu!

SAUCE Prisprediktion Vil du vide, hvor SAUCE måske er på vej hen? Vores SAUCE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAUCE Tokens prisprediktion nu!

