Sandbox (SAND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sandbox (SAND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sandbox (SAND) Information The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability. Officiel hjemmeside: https://www.sandbox.game/en/ Hvidbog: http://www.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper_2020.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 Køb SAND nu!

Sandbox (SAND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sandbox (SAND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 722.06M $ 722.06M $ 722.06M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.57B $ 2.57B $ 2.57B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 8.48 $ 8.48 $ 8.48 Alle tiders Lav: $ 0.02893886 $ 0.02893886 $ 0.02893886 Nuværende pris: $ 0.2806 $ 0.2806 $ 0.2806 Få mere at vide om Sandbox (SAND) pris

Sandbox (SAND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sandbox (SAND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAND's tokenomics, kan du udforske SAND tokens live-pris!

Sådan køber du SAND Er du interesseret i at tilføje Sandbox (SAND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SAND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SAND på MEXC nu!

Sandbox (SAND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAND prishistorikken nu!

SAND Prisprediktion Vil du vide, hvor SAND måske er på vej hen? Vores SAND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAND Tokens prisprediktion nu!

