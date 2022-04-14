Sharpe AI (SAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sharpe AI (SAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sharpe AI (SAI) Information Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Officiel hjemmeside: http://sharpe.ai Hvidbog: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Køb SAI nu!

Sharpe AI (SAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sharpe AI (SAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.26M $ 17.26M $ 17.26M Alle tiders Høj: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Alle tiders Lav: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Nuværende pris: $ 0.01726 $ 0.01726 $ 0.01726 Få mere at vide om Sharpe AI (SAI) pris

Sharpe AI (SAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sharpe AI (SAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAI's tokenomics, kan du udforske SAI tokens live-pris!

Sådan køber du SAI Er du interesseret i at tilføje Sharpe AI (SAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SAI på MEXC nu!

Sharpe AI (SAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAI prishistorikken nu!

SAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SAI måske er på vej hen? Vores SAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!