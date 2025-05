SAI

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

NavnSAI

RangNo.1578

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.79%

Cirkulationsforsyning111,821,649

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1118%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.11547761410975245,2025-01-17

Laveste pris0.005510456677960299,2025-04-11

Offentlig blockchainETH

IndledningSharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.