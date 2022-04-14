Safe Token (SAFE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Safe Token (SAFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Safe Token (SAFE) Information Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Officiel hjemmeside: https://safe.global/ Hvidbog: https://docs.gnosis-safe.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Køb SAFE nu!

Safe Token (SAFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Safe Token (SAFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 267.58M $ 267.58M $ 267.58M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 620.41M $ 620.41M $ 620.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 431.30M $ 431.30M $ 431.30M Alle tiders Høj: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Alle tiders Lav: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Nuværende pris: $ 0.4313 $ 0.4313 $ 0.4313 Få mere at vide om Safe Token (SAFE) pris

Safe Token (SAFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Safe Token (SAFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAFE's tokenomics, kan du udforske SAFE tokens live-pris!

Safe Token (SAFE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAFE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAFE prishistorikken nu!

SAFE Prisprediktion Vil du vide, hvor SAFE måske er på vej hen? Vores SAFE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAFE Tokens prisprediktion nu!

