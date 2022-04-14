Safe Token (SAFE) Tokenomics

Safe Token (SAFE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Safe Token (SAFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Safe Token (SAFE) Information

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Officiel hjemmeside:
https://safe.global/
Hvidbog:
https://docs.gnosis-safe.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe

Safe Token (SAFE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Safe Token (SAFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 267.58M
$ 267.58M$ 267.58M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 620.41M
$ 620.41M$ 620.41M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 431.30M
$ 431.30M$ 431.30M
Alle tiders Høj:
$ 3.57
$ 3.57$ 3.57
Alle tiders Lav:
$ 0.3478254740805914
$ 0.3478254740805914$ 0.3478254740805914
Nuværende pris:
$ 0.4313
$ 0.4313$ 0.4313

Safe Token (SAFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Safe Token (SAFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SAFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SAFE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SAFE's tokenomics, kan du udforske SAFE tokens live-pris!

Sådan køber du SAFE

Er du interesseret i at tilføje Safe Token (SAFE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SAFE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Safe Token (SAFE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SAFE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SAFE Prisprediktion

Vil du vide, hvor SAFE måske er på vej hen? Vores SAFE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.