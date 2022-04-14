Rezor (RZR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rezor (RZR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rezor (RZR) Information Officiel hjemmeside: https://www.rezor.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707 Køb RZR nu!

Rezor (RZR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rezor (RZR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.44M Samlet udbud $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 40.64B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.60M Alle tiders Høj: $ 0.00037 Alle tiders Lav: $ 0.000186600770527806 Nuværende pris: $ 0.000306

Rezor (RZR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rezor (RZR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RZR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RZR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RZR's tokenomics, kan du udforske RZR tokens live-pris!

Sådan køber du RZR Er du interesseret i at tilføje Rezor (RZR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RZR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RZR på MEXC nu!

Rezor (RZR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RZR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RZR prishistorikken nu!

RZR Prisprediktion Vil du vide, hvor RZR måske er på vej hen? Vores RZR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RZR Tokens prisprediktion nu!

