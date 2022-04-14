Allo (RWA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Allo (RWA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Allo (RWA) Information Allo is building the world's first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility. Officiel hjemmeside: https://www.allo.xyz/ Hvidbog: https://docs.allo.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E

Allo (RWA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Allo (RWA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.66M Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.12M Alle tiders Høj: $ 0.01824 Alle tiders Lav: $ 0.003076171331168132 Nuværende pris: $ 0.004812

Allo (RWA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Allo (RWA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RWA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RWA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Allo (RWA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RWA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

RWA Prisprediktion Vil du vide, hvor RWA måske er på vej hen? Vores RWA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

