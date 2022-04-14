RAKUZA (RKC) Tokenomics Få vigtig indsigt i RAKUZA (RKC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RAKUZA (RKC) Information We are a Japanese NFT MARKETPLACE specializing in RWA NFT of animation celluloid and original artwork. Officiel hjemmeside: https://rakuza.io/en/ Hvidbog: https://medium.com/@media_39638/about-rkc-utility-token-c1db5084e976 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf976fc699eb81a302a29bac6590d1565e8e5da0d Køb RKC nu!

RAKUZA (RKC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RAKUZA (RKC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000715 $ 0.0000715 $ 0.0000715 Få mere at vide om RAKUZA (RKC) pris

RAKUZA (RKC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RAKUZA (RKC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RKC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RKC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RKC's tokenomics, kan du udforske RKC tokens live-pris!

Sådan køber du RKC Er du interesseret i at tilføje RAKUZA (RKC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RKC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RKC på MEXC nu!

RAKUZA (RKC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RKC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RKC prishistorikken nu!

RKC Prisprediktion Vil du vide, hvor RKC måske er på vej hen? Vores RKC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RKC Tokens prisprediktion nu!

