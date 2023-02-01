RejuveAI (RJV) Tokenomics Få vigtig indsigt i RejuveAI (RJV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RejuveAI (RJV) Information Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Officiel hjemmeside: https://rejuve.ai/ Hvidbog: https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Køb RJV nu!

RejuveAI (RJV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RejuveAI (RJV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Alle tiders Høj: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Alle tiders Lav: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Nuværende pris: $ 0.0053 $ 0.0053 $ 0.0053 Få mere at vide om RejuveAI (RJV) pris

RejuveAI (RJV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RejuveAI (RJV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RJV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RJV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RJV's tokenomics, kan du udforske RJV tokens live-pris!

