Ribus (RIB) Information Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Officiel hjemmeside: http://ribus.io Hvidbog: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 Køb RIB nu!

Ribus (RIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ribus (RIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Alle tiders Høj: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 Alle tiders Lav: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Nuværende pris: $ 0.006876 $ 0.006876 $ 0.006876 Få mere at vide om Ribus (RIB) pris

Ribus (RIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ribus (RIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIB's tokenomics, kan du udforske RIB tokens live-pris!

Ribus (RIB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RIB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RIB prishistorikken nu!

RIB Prisprediktion Vil du vide, hvor RIB måske er på vej hen? Vores RIB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RIB Tokens prisprediktion nu!

