Republic Protocol (REN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Republic Protocol (REN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Republic Protocol (REN) Information Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Officiel hjemmeside: https://renprotocol.org/ Hvidbog: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Køb REN nu!

Republic Protocol (REN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Republic Protocol (REN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 Alle tiders Lav: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 Nuværende pris: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Få mere at vide om Republic Protocol (REN) pris

Republic Protocol (REN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Republic Protocol (REN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REN's tokenomics, kan du udforske REN tokens live-pris!

Sådan køber du REN Er du interesseret i at tilføje Republic Protocol (REN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe REN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber REN på MEXC nu!

Republic Protocol (REN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REN prishistorikken nu!

REN Prisprediktion Vil du vide, hvor REN måske er på vej hen? Vores REN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!