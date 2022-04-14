RealEstateMetaverse (REM) Tokenomics Få vigtig indsigt i RealEstateMetaverse (REM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RealEstateMetaverse (REM) Information REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility.

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RealEstateMetaverse (REM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Alle tiders Lav: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Nuværende pris: $ 0.002071 $ 0.002071 $ 0.002071 Få mere at vide om RealEstateMetaverse (REM) pris

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RealEstateMetaverse (REM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REM's tokenomics, kan du udforske REM tokens live-pris!

