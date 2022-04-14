REI Network (REI) Tokenomics Få vigtig indsigt i REI Network (REI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REI Network (REI) Information REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Officiel hjemmeside: https://rei.network/ Block Explorer: https://scan.rei.network/ Køb REI nu!

REI Network (REI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REI Network (REI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Alle tiders Lav: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Nuværende pris: $ 0.0176 $ 0.0176 $ 0.0176 Få mere at vide om REI Network (REI) pris

REI Network (REI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REI Network (REI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REI's tokenomics, kan du udforske REI tokens live-pris!

