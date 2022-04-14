REDX (REDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i REDX (REDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REDX (REDX) Information The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Officiel hjemmeside: https://redx.global/ Hvidbog: https://docs.redx-project.com/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Køb REDX nu!

REDX (REDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REDX (REDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.59M $ 22.59M $ 22.59M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M Alle tiders Høj: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Alle tiders Lav: $ 0.004377243031456118 $ 0.004377243031456118 $ 0.004377243031456118 Nuværende pris: $ 0.005687 $ 0.005687 $ 0.005687 Få mere at vide om REDX (REDX) pris

REDX (REDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REDX (REDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REDX's tokenomics, kan du udforske REDX tokens live-pris!

REDX (REDX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REDX prishistorikken nu!

REDX Prisprediktion Vil du vide, hvor REDX måske er på vej hen? Vores REDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REDX Tokens prisprediktion nu!

