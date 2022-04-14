Resistance Dog (REDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Resistance Dog (REDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Resistance Dog (REDO) Information Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Officiel hjemmeside: https://redoton.com Hvidbog: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Block Explorer: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Køb REDO nu!

Resistance Dog (REDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Resistance Dog (REDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Alle tiders Høj: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Alle tiders Lav: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Nuværende pris: $ 0.11247 $ 0.11247 $ 0.11247 Få mere at vide om Resistance Dog (REDO) pris

Resistance Dog (REDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Resistance Dog (REDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REDO's tokenomics, kan du udforske REDO tokens live-pris!

Sådan køber du REDO Er du interesseret i at tilføje Resistance Dog (REDO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe REDO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber REDO på MEXC nu!

Resistance Dog (REDO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REDO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REDO prishistorikken nu!

REDO Prisprediktion Vil du vide, hvor REDO måske er på vej hen? Vores REDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REDO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!